В Харьковской области СБУ выявила иностранный беспилотник

Иностранный ударный БПЛА совершал облет над Харьковским регионом без предупреждения военного командования Украины сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В связи с этим в СБУ обратились к гражданам с просьбой реагировать на законные требования правоохранителей.

Речь идет о необоснованном интересе к важным объектам инфраструктуры. К таковым могут относиться объекты транспортной или военной инфраструктуры, здания органов власти и т. д.

Ранее мы писали, что в Харьковской области прошли учения под руководством СБУ.

В ним приняли участие не только сотрудники службы безопасности, а и полицейские, пограничники, военные и др.

Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.

У харьковчан могли проверять документы и осмотривать автомобильный транспорт.

Граждан просили иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.

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