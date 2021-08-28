В Харьковской области СБУ выявила иностранный беспилотник
Иностранный ударный БПЛА совершал облет над Харьковским регионом без предупреждения военного командования Украины сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
В связи с этим в СБУ обратились к гражданам с просьбой реагировать на законные требования правоохранителей.
Речь идет о необоснованном интересе к важным объектам инфраструктуры. К таковым могут относиться объекты транспортной или военной инфраструктуры, здания органов власти и т. д.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области прошли учения под руководством СБУ.
В ним приняли участие не только сотрудники службы безопасности, а и полицейские, пограничники, военные и др.
Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.
У харьковчан могли проверять документы и осмотривать автомобильный транспорт.
Граждан просили иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.
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