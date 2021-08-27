В Харькове обнаружили опасную инфекцию
Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
У 42-летней харьковчанки, которая недавно вернулась из Нигерии, подтвердили тропическую малярию.
Из Африки женщина вернулась 16 августа, а болезнь подтвердили 24 августа.
Женщина вспомнила, что в Нигерии ее кусали комары.
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В Харькове она почувствовала слабость и головную боль, а температура повысилась до 38,5 ° C.
24 августа попала в больницу, дома у пациентки провели дезинфекцию.
К слову, в МОЗ сделали заявление относительно введения локдауна в ноябре
Так, ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности и тогда могут ввести локдаун.
«По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре», - считает главный санврач Игорь Кузин.
Кроме того он добавил, что если большинство украинцев будут привиты, то локдаун оттянется до декабря-января, либо его и вовсе не будут вводить.
Напомним, полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы.
Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.
Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.