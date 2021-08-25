Харьков станет безопасным городом, если за нарушения правопорядка будут наказывать всех – и рядовых граждан, и тех, кто называют себя активистами или патриотами

Как пишет regionews.ua, об этом во время встречи с харьковчанами заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин. В частности, Михаил Добкин заявил, что он приложит все свои усилия для того, чтобы навести порядок на улицах Харькова, нравится это кому-то или нет. "Люди не должны бояться выходить на улицы города. Жители Харькова должны понимать, что их никто не тронет, а если тронет – этот человек понесёт ответственность. Сегодня, если поймали пьяного хулигана за правонарушение, его привлекают к ответственности. А вот, если человек достает из кармана "удостоверение", что он – активист или патриот, его тут же отпускают. Такого не должно быть", – считает Михаил Добкин.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков" также добавил, что временное руководство Харькова сегодня "играет в потомков победителей над нацистской Германией", но в то же время эти самые руководители города братаются с националистическими объединениями "Нацкорпус", "Фрайкор" и им подобными. А некоторых представителей этих движений, напомнил Михаил Добкин, приглашают даже на заседания сессии Харьковского горсовета.

"В нашем городе проживает 111 народностей и никогда у нас не было проблем, пока кто-то не начал кричать, что они – титульные, главные, а все остальные – мусор. Также были заявления, что те, кому такой подход не нравится – чемодан, вокзал, Россия, Азербайджан, Армения. Такого быть не должно", – заявил Михаил Добкин.