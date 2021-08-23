В Харькове авто попало в жуткое ДТП

Об этом информируют в telegram-канале «ХС. Салтовка».

В Харькове на Окружной дороге лоб в лоб столкнулись автомобили Renault и ВАЗ-2109. Авария произошла в ночь на 23 августа.

От сильного удара машины всмятку.

«От удара «девятку» сложило пополам, водитель погиб на месте. Известно, что ВАЗ ехал с Салтовки в сторону ХТЗ», - пишут очевидцы в сети.

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Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

29-летний водитель автомобиля “Опель”, двигаясь из Харькова в сторону Изюма, не придерживался дистанции и столкнулся с прицепом автомобиля “КамАЗ”.

В Оpel Kadett в момент аварии был водитель, его жена и двое детей – 7 лет и 10 месяцев.

К сожалению, отец семьи погиб на месте, его тело пришлось деблокировать из машины сотруднкам ГСЧС.

Мать и детей доставили в больницу в Харьков, по словам медиком у них “травмы средней степени тяжести”.

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