В Харькове авто попало в жуткое ДТП
Об этом информируют в telegram-канале «ХС. Салтовка».
В Харькове на Окружной дороге лоб в лоб столкнулись автомобили Renault и ВАЗ-2109. Авария произошла в ночь на 23 августа.
От сильного удара машины всмятку.
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«От удара «девятку» сложило пополам, водитель погиб на месте. Известно, что ВАЗ ехал с Салтовки в сторону ХТЗ», - пишут очевидцы в сети.
К слову, недавно натрассе Киев – Харьков – Довжанский страшное ДТП
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
29-летний водитель автомобиля “Опель”, двигаясь из Харькова в сторону Изюма, не придерживался дистанции и столкнулся с прицепом автомобиля “КамАЗ”.
В Оpel Kadett в момент аварии был водитель, его жена и двое детей – 7 лет и 10 месяцев.
К сожалению, отец семьи погиб на месте, его тело пришлось деблокировать из машины сотруднкам ГСЧС.
Мать и детей доставили в больницу в Харьков, по словам медиком у них “травмы средней степени тяжести”.
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