Самыми крупными коммунальными предприятиями Харькова руководят люди, которые не подчиняются и.о. мэра города Игорю Терехову. Этих людей назначили от Арсена Авакова

Об этом во время очередной встречи с харьковчанами заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин, пишет regionews.ua.

По словам Добкина, в Харькове есть три самых больших коммунальных предприятия, которые генерируют прибыль.

"Среди таких предприятий – "Харьковский метрополитен", "Харьковские тепловые сети" и "Харьковводоканал". Я с ответственностью заявляю, что все руководители этих предприятий – это не люди, которых назначил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Это люди, которых дали от Арсена Авакова", – заявил Михаил Добкин.

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Он также добавил, что на "финансовых потоках этих предприятий сидят люди, которых лишь условно можно назвать харьковчанами".

"Эти люди заинтересованы максимум выжать из этих предприятий. Терехов – заложник ситуации, ведь его Аваков прикрывал с точки зрения МВД, а олигарх Павел Фукс обеспечивал для Терехова связь с Офисом президента. Теперь же Терехов остался один. Аваков ушел с поста главы МВД, а на Фукса наложили санкции СНБО. Ушел со своей должности даже главный полицейский области, который был в команде Авакова", – добавил Михаил Добкин.

Он также выразил разочарование в связи с тем, что после таких кадровых потерь среди покровителей Терехова все должно измениться в самом Харькове, как минимум среди руководителей коммунальных предприятий.