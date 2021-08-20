В Харьковской области под окнами пятиэтажного дома найдено тело человека

20 августа около шести утра в Лозовой возле одного из жилых многоквартирных домов обнаружили тело 36-летнего мужчины.

По предварительным данным полиции, он выпал из окна квартиры на пятом этаже пятиэтажного дома.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Тело погибшего увезли в морг.

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Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

29-летний водитель автомобиля “Опель”, двигаясь из Харькова в сторону Изюма, не придерживался дистанции и столкнулся с прицепом автомобиля “КамАЗ”.

В Оpel Kadett в момент аварии был водитель, его жена и двое детей – 7 лет и 10 месяцев.

К сожалению, отец семьи погиб на месте, его тело пришлось деблокировать из машины сотруднкам ГСЧС.

Мать и детей доставили в больницу в Харьков, по словам медиком у них “травмы средней степени тяжести”.

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