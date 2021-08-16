По информации Вести УА, Спасский контролирует большую часть фракции ОПЗЖ, передает издание Комментарии.ua.

"Формально он заместитель главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете, но поскольку именно Спасский осуществляет "обмен голосов на плюшки" с Тереховым, то его вполне можно назвать теневым руководителем харьковской ОПЗЖ, ведь именно от него и подконтрольного ему большинства членов фракции и зависит, как фракция голосует", - говорится в статье "Чем расплачивается Терехов с Андреем Спасским за помощь в дерибане Харькова".

Журналисты отмечают, что "к Харькову Спасский имеет достаточно отдаленное отношение. Он хоть и родился в "Первой столице", но большая часть его политической карьеры прошла в Киевской области, где Андрея Сергеевича связывают с крупными скандалами с дерибаном земли и скупкой голосов избирателей".

"Попав же по результатам местных выборов 2020 года в Харьковский горсовет, Спасский достаточно быстро наладил конструктивное сотрудничество с и.о. мэра Игорем Тереховым. Технология сотрудничества достаточно проста. Если Терехову или его старшим партнерам из Киева нужно какое-либо решение горсовета, Спасский обеспечивает правильное голосование подконтрольной ему большей части ОПЗЖ. Ну а Терехов в свою очередь находит, чем можно "мотивировать" Спасского и подконтрольных ему депутатов", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, в отдельных случаях "материальную выгоду от помощи группы Спасского Терехову скрыть никак не удается. Так, весной этого года директором коммунального предприятия "Подземный город" был назначен представитель "оппозиционной" ОПЗЖ Станислав Лебедев. Как утверждают СМИ, близкий к Спасскому. Предприятие это сдает в аренду рекламные и торговые площади в подземных переходах и на станциях метро Харькова. Несложно догадаться, занятие это достаточно выгодное".

Издание пишет, что после назначения Лебедева руководителем КП "Подземный город", состоялись несколько голосований в горсовете, где Спасский и его депутаты дружно поддержали Терехова. "Причем решения эти многими назывались коррупциогенными. Ведь речь шла о выделении земельных участков для компании "Инвестор", которая является ключевым активом бизнеса, связанного с экс-главой МВД, который в свою очередь активно помогает Терехову. Также при участии ОПЗЖ выделялась земля компании "ОН Клиник", записанной на бывшую жену Терехова", - отмечает издание.

Кроме того, группа Спасского активно "помогает Терехову оформлять решения, необходимые для строительства скандальной дороги через рынок "Барабашово", которая ставит под угрозу его существование. Показательно, что предприниматели рынка главным исполнителем заказа городской власти на "рейдерский захват рынка" называют именно Спасского. 28 июля предприниматели обратились к Спасскому с открытым письмом, в котором прямо заявили, что Спасский, поддерживая решения против "Барабашово" пытается "отблагодарить власть, с руки, с которой вы едите". Предприниматели советуют Спасскому не пытаться изображать заботу о судьбе рынка, устраивая показательные встречи с ними "ни о чем", а отозвать свой голос за решения, которые позволяют власти осуществить "рейдерский захват".

Напомним, 28 июля в Харькове профсоюз предпринимателей выступил с открытым заявлением о попытках дестабилизации ситуации в торговом центре. По словам предпринимателей, усилиями городской власти осуществляется "рейдерский захват рынка". Одним из исполнителей этого "заказа" предприниматели называют депутата Харьковского городского совета Андрея Спасского.