В Харьковской области на железной дороге пострадала девушка

Об этом сообщают «Харьковские известия».

15-летняя девушка залезла на крышу поезда, который стоял под высоковольтной линией - в результате она получила удар электротоком.

С ожогами и травмами разной степени тяжести пострадавшая была доставлена в харьковскую больницу.

По факту происшествия проводится следствие. На месте работали сотрудники полиции.

К слову, вметро Харькова мужчина бросился под поезд

Об этом сообщает местный телеграм-канал.

На станции метро "Индустриальная" неадекватный мужчина спустился на рельсы и с криками начал бегать из стороны в сторону.

Свидетели происходящего сообщили, что он был в состоянии наркотического опьянения, и когда увидел полицейского, решил убежать, но это у него не удалось.

Сотрудник полиции уговорил мужчину подняться на платформу. Чем все закончилось - на данный момент неизвестно.

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