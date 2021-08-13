В Харьковской области на железной дороге пострадала девушка
Об этом сообщают «Харьковские известия».
15-летняя девушка залезла на крышу поезда, который стоял под высоковольтной линией - в результате она получила удар электротоком.
С ожогами и травмами разной степени тяжести пострадавшая была доставлена в харьковскую больницу.
По факту происшествия проводится следствие. На месте работали сотрудники полиции.
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Об этом сообщает местный телеграм-канал.
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