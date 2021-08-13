Сегодня все, что прикрывал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, начинает сыпаться, а связанные с ним люди в Харькове теряют должности

Об этом заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко", пишет Regio News.

"Рано или поздно порядок в стране наводить придется. Аваков наводить его не хотел… С уходом Авакова моментально полетел на миллионной взятке председатель областного совета (Артур Товмасян, глава Харьковского областного совета – Ред.), которого лично Аваков вмонтировал в руководство... Ему предъявили подозрение. Это впервые произошло после того, как Авакова не стало. Был бы Аваков, он бы работал дальше", - заявил Добкин.

По его словам, Артур Товмасян не был избран депутатами облсовета, и возглавил его благодаря связям с бывшим главой МВД Арсеном Аваковым. "Его туда Аваков посадил с помощью Фукса, Терехова и другой гоп-компании", - сказал политик.

Добкин также отметил, что была уволена с поста главы Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук. "Улетела и непонятно, прилетала ли она вообще в Харьков. Она тоже была креатурой господина Авакова. Сегодня все, что он крышевал, все, что он прикрывал, все, чем он пользовался сам, и не только в Харькове, потихоньку начинает сыпаться", - подчеркнул он.

По мнению политика, можно ожидать многих сюрпризов, которые будут связаны с отсутствием Арсена Авакова у власти. Он также предположил, что ранее людям, связанным с Аваковым, не предъявлялись обвинения по нескольким причинам: "Во-первых, не было достаточно доказательств, во-вторых, расследования могли быть в процессе, а в третьих, я вам хочу сказать, что Аваков руководил министерством, в которое входила Национальная полиция, пограничники, Миграционная служба, Нацгвардия – огромная сила, которая была в руках весомого политика".

Напомним, вечером 22 июля в Харьковском облсовете прошли обыски по делу о вымогательстве взятки размером в 1 млн 50 тыс. грн у директора одного из коммунальных предприятий города.

В деле фигурировал глава облсовета Артур Товмасян, в его кабинете и по месту жительства прошли обыски. Артура Товмасяна связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который был отправлен Верховной Радой в отставку 15 июля.

4 августа Товмасяну было сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления. В тот же день Товмасяна исключили из состава фракции "Слуга народа".