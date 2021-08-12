Деятельность претендента на пост мэра Харькова секретаря городского совета Игоря Терехова скоро может стать предметом пристального внимания правоохранительных структур

Как передают Vesti.ua, об этом у себя на фейсбук-странице пишет политический эксперт Владимир Цыбулько. Он комментирует сообщения, что областная прокуратура в Харькове начала расследовать факты уклонения от уплаты налогов одной из фирм, связанных с Игорем Тереховым. Речь идет о деле, открытом относительно ООО «Кисет», которое в Харькове владеет большой сетью по продаже табачных изделий. Ее совладельцами являются бывшая жена Игоря Терехова Елена Винник и давний деловой партнер экс-министра Авакова Игорь Котвицкий. Но, как отмечает эксперт, «на бытовом уровне для харьковчан связь Кисет-Терехов - само собой разумеющаяся». Эксперт связывает дело против фирмы близкой к Терехову с другими громкими событиями в Харькове.

"Открытое дело следует рассматривать в контексте объявленной отставки председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук и расследования взятки в Харьковском облсовете, в котором главным подозреваемым является Артур Товмасян, председатель облсовета. Все три эпизода связывает одна общая черта - они непосредственно связаны с Арсеном Аваковым, который после болезни и смерти Геннадия Кернеса захватил теневой контроль над Харьковом", - пишет Владимир Цыбулько, указывая, что Тимчук, Товмасян и Терехов получили свои должности при содействии экс-главы МВД. Теперь, добавляет он, эти отставки и расследования лишают экс-министра Авакова возможности влиять на дела в Харькове через административный ресурс.

Эксперт также напоминает, что несколько месяцев назад по заявлению группы депутатов Харьковского горсовета было инициировано расследование относительно обстоятельств назначения Игорем Тереховым секретарем городского совета - так называемое «дело о подписи Кернеса». Терехова подозревают в получении должности путем неправомерного использования электронной подписи Геннадия Кернеса, когда он был госпитализирован в Берлине. Во время пребывания Арсена Авакова в кресле министра дело расследовалось очень медленно, а теперь процесс может ускориться – считает эксперт.

В любом случае, заключает Владимир Цыбулько, последние харьковские события окончательно перечеркивают шансы Игоря Терехова победить на внеочередных выборах мэра Харькова, которые должны состояться 31 октября.