В Харькове мужчина на глазах у детей совершил страшный поступок

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, 39-летний харьковчанин на авто увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой.

Мужчина сказал детям, что тоже хочет "поиграть", потом он достал из машины пневматическую винтовку и застрелил животное на глазах у детей.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 299 (“жестокое обращение с животными”) УК Украины. Теперь мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

К слову, недавно на 6-летнего мальчика напала собака породы метис

У ребенка врачи обнаружили множественные раны лица после укусов агрессивного пса. Инцидент произошел в Горишних Плавнях Полтавской области.

Уточняется, что ребенка покусала собака просто посреди улицы Добровольского. В результате нападения потерпевшего мальчика госпитализировали в больницу, где его жизнь спасают врачи. Личность владельца животного была установлена полицией.

В отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 154 Кодекса Украины.

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