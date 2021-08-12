В Харькове мужчина на глазах у детей совершил страшный поступок
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По данным следствия, 39-летний харьковчанин на авто увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой.
Мужчина сказал детям, что тоже хочет "поиграть", потом он достал из машины пневматическую винтовку и застрелил животное на глазах у детей.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 299 (“жестокое обращение с животными”) УК Украины. Теперь мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
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К слову, недавно на 6-летнего мальчика напала собака породы метис
У ребенка врачи обнаружили множественные раны лица после укусов агрессивного пса. Инцидент произошел в Горишних Плавнях Полтавской области.
Уточняется, что ребенка покусала собака просто посреди улицы Добровольского. В результате нападения потерпевшего мальчика госпитализировали в больницу, где его жизнь спасают врачи. Личность владельца животного была установлена полицией.
В отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 154 Кодекса Украины.
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