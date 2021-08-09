В Харькове мужчина угрожал взорвать многоэтажку
Об этом сообщили в пресс-центре полиции.
Патрульные эвакуировали жильцов дома.
Квартиру "минера" не нашли взрывоопасных предметов , а сам мужчина был найден спящим.
На место вызвали бригаду скорой, медики доставили 46-летнего мужчину в психиатрическую больницу.
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Следователи зарегистрировали информацию об инциденте в едином учете заявлений и сообщений.
Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который заявил о минировании почтового отделения.
Так, к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина по факту повторного совершения ложного сообщения о заминировании (ч. 2 ст. 259 УК Украины).
Установлено, что в апреле 2020 года на спецлинию "102" поступил звонок о готовящемся взрыве в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы.
К слову, ЧП в пяти школах Одессы, детей срочно вевели на улицу: слетелись полиция и спасатели.
Ранее Politeka сообщала, что ЧП произошло в Верховной Раде: под зданием находилась скорая и полиция, кадры с места.
Также Politeka писала о том, что в Киеве "заминировали" все больницы: пациентов и персонал срочно эвакуировали.