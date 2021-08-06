Детям в школах должны преподавать правильный академический украинский язык, а к русскому не должны относиться как к иностранному

Об этом на своей странице в Telegram написал лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, учить детей грамотному украинскому языку – это нормально, пишет regionews.ua.

"И здесь ключевое слово - правильному. Такому литературному и академическому украинскому языку раньше нас учили в школах. А тот украинский язык, который нам подсовывают, это язык, на котором разговаривают или в зарубежных украинских диаспорах, или в некоторых регионах Украины. Но это не наше! Нам чуждое и не родное! Это даже не культурно!", – считает Михаил Добкин.

Он добавил, что "нам вместо привычного и правильного предлагают какую-то гремучую смесь местечковых диалектов, усиленных языком исторических беженцев и переселенцев времён больших потрясений в Украине".

"Это, если хотите, язык общения кочевников. Но ведь мы-то оседлые. При мне в Харькове такого не было и не будет. Я найду законный способ, как преподавать в наших школах города академический украинский язык. А к русскому языку в Харькове не должны и не будут относиться, как к иностранному. Так что "мовный омбудсмен" Кремень после своего интервью Четвертому телеканалу идёт лесом!" – резюмировал Михаил Добкин.

Напомним, накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на своей странице в Facebook опубликовал интервью, где он рассказывает о защите украинского языка. Также он написал, что если кого-то не устраивает "языковой закон", защищающий украинский язык, он может уезжать жить в другую страну.