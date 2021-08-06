Харьковчан просят носить с собой паспорт

На территории Харьковской области сейчас проходят плановые антитеррористические учения.

В пресс-службе СБУ заявили, что тренировка будут максимально приближены к реальным.

Жителей и гостей Харькова и области просят должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

“Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личности”, – говорится в сообщении.

Известно, что учения начались еще вчера, 5 августа и закончатся сегодня.

В тоже время жителей Киева предупредили о военных учениях.

Так, в столице с 7 по 13 августа проведут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. В это время будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

В частности, состоятся учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - говорится в сообщении.

К слову, стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.