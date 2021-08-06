Харьковчан просят носить с собой паспорт
На территории Харьковской области сейчас проходят плановые антитеррористические учения.
В пресс-службе СБУ заявили, что тренировка будут максимально приближены к реальным.
Жителей и гостей Харькова и области просят должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
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“Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личности”, – говорится в сообщении.
Известно, что учения начались еще вчера, 5 августа и закончатся сегодня.
В тоже время жителей Киева предупредили о военных учениях.
Так, в столице с 7 по 13 августа проведут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. В это время будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.
В частности, состоятся учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.
"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - говорится в сообщении.
К слову, стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.