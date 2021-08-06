На Харьковщине полиция установила личность человека, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки
Напомним, что 28 июля около 23:50 тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном доме в пгт. Старый Салтов.
В страшной трагедии подозревается 13-летний подросток, который живет с мамой по соседству с семьей девочки.
Известно, что 4 августа Волчанский районный суд Харьковской области решил исправить описку в постановлении следственного судьи, где говорилось, что подозреваемый подросток «был в состоянии алкогольного опьянения».
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Об этом говорится в постановлении Волчанского районного суда Харьковской области.
К слову, местные журналисты пообщались с родителями погибшей девочки. Мама Татьяна Третьяк рассказала, что с подозреваемым в убийстве девочка знакома с самых малых лет.
"Я не скажу, что он нормальный. Как можно назвать нормальным человека, который детей в школе толкает, бросает в них камнями, когда котов в туалете топит.", заявила изданию Татьяна.
По словам матери, в этот день её дочь гуляла с 13-летним Богданом (соседом с первого этажа) и подругой Викой. В этот день Мирослава уже жаловалась на мальчика, что тот её обижает, после чего она побежала гулять.
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