Под Харьковом продолжаются поиски девушки

22-летняя Виктория Лукашова исчезла, когда отдыхала с друзьями на катамаране.

Виктория пропала на Водобуде еще 18 июля.

Сейчас добровольцы ищут специальные эхолоты, чтобы с их помощью исследовать толщу воды, где глубина в отдельных местах на Вяловском водохранилище достигает 11 метров.

Работа водолазов, которые ищут Викторию, не принесла результата.

Кроме того, недавно сообщалось, что в Харьковской области за два неполных месяца лета утонуло 10 детей.

Жуткую статистику опубликовали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

С начала лета на водоемах региона утонуло 10 детей.

"Как показывает печальная статистика, большинство трагедий произошло с детьми, которые находились у воды без присмотра взрослых", — рассказали в полиции.

Напомним, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"

Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.

Кроме того Politeka писала, о том, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".