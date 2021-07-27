В Харькове из-под земли вырвался столб огня
В крупнейшем жилом массиве Харькова из-под земли вырвался столб огня, сообщили телеграм-канал "Труха".
По словам очевидцев, ЧП произошло на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда.
На кадрах с места ЧП видно, как из-под земли вырывается столп огня и клубы дыма.
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"Возле гершира открылись ворота в преисподнюю: горит земля! Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание силового кабеля. На месте работала аварийная служба.
Официальная информация уточняется.
Видео с места ЧП можно увидеть здесь.
Напомним, что мощный взрыв прогремел на газопроводе.
В сети местная жительница Любовь одна из первых поделилась происходящим.
“Горит газ, пламя выше церкви, очень страшно. Взрывная волна в районе 1 км, выбило окна. Пьем валерьянку”.
Позже стало известно, что пресс-служба ООО “Газпром Трансгаз Чайковский” сообщила, что в 18 часов 15 минут по Москве в Пермском крае около реки Сылва произошла разгерметизация с возгоранием.
Пострадавших нет. Все подробности инцидента выясняются.
К слову, взрыв прогремел посреди улицы в Каменце-Подольском, среди пострадавших ребенок: появились подробности и кадры.
Как сообщала Politeka, ЧП на химзаводе, город накрыло дымом
Кроме того, Politeka писала, мощный взрыв прогремел на крупном украинском заводе