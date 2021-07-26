Об этом в интервью газете "Время Добкина" заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова (2006-2010) Михаил Добкин, пишет Regio News.

"Очень много решений принимается в интересах бизнеса Днепра, такого никогда не было. Причем, при полном содействии руководства Харьковского областного совета и при полном содействии и.о. городского головы. Сегодня он "работает" на два города сразу. С одной стороны, ему самому и его крыше нужен Харьков, с другой, он всячески способствует захвату Харькова "днепропетровскими", сдавая интересы горожан бизнес-аппетитам Геннадия Корбана и Бориса Филатова (мэр Днепра – ред.), действующих при этом с подачи одного из высокопоставленных функционеров ОП", - заявил Михаил Добкин.

Он подчеркнул, что после того, как Киев "слил" Авакова и Фукса, "днепропетровские" активно взялись "помогать" Терехову. "Уже сейчас в Харькове готовятся так называемые "сетки" для манипуляций на выборах. Не удивлюсь, что там тоже торчат уши наших юго-западных соседей", - сказал политик.

В интервью Добкин также отметил, что глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тымчук выступает как "прикрытие для значительного усиления так называемого "днепропетровского клана", который все больше пытается управлять и подминать под себя Харьков.

"Если бы я не знал ее, не успел познакомиться, когда работал губернатором, а она – замом Кернеса, то сегодня вряд ли вспомнил бы ее фамилию. Я не помню ни одной пресс-конференции с ее участием, ни одного отчета о проделанной работе, по сути, не видно никакой работы, если не считать пиар-акций по высаживанию туй. Кто-то видел ее на выезде в районе, области? Что она делает, абсолютно непонятно. Я думаю, Офис президента уже видит или скоро увидит, что это была, наверно, их серьезная кадровая ошибка в Харькове", - сказал Добкин.

Политик также отметил, что "рейтинг" Игоря Терехова является результатом использования имени Геннадия Кернеса. "Не повторяйте эту мантру, которую вдалбливают в голову по всем каналам, что нынешний временный руководитель города – главный, основной, и так далее. Его рейтинг – это рейтинг памяти Кернеса и связи Павла Фукса, сам он по себе – ноль, который переступил все границы морали и, думаю, закона, чтоб зацепиться за кресло мэра", - заявил он.

Напомним, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. В настоящее время обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов, которого поддерживают Арсен Аваков и Павел Фукс. 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку с поста главы Министерства внутренних дел.

18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.