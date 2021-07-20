Политический эксперт Николай Спиридонов в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, какое будущее ждет Арсена Авакова и когда ждать его возвращения в политику.

“В Харькове он баллотироваться не будет, потому что это будет явная игра на понижение. Его влияние на то, что вы назвали улицей, будет сохраняться. И будет сохраняться его определенное влияние на Министерство внутренних дел. Потому что он сидел на этом посту очень долгое время, более 7 лет. С кадровой точки зрения там просто осталось очень много его людей”, - сказал Николай Спиридонов.

Он отметил, что, скорее всего — этих людей уберут с их должностей. Но при этом, за 7 лет система была построена, а значит, всех сотрудников уволить не получится.

“Лично зная Авакова, я как-то не думаю, что он сейчас намерен уйти из политики украинской. Видимо, осенью он в том или ином виде будет в политику возвращаться… Захочет ли Аваков занимать пост, который не имеет явной смысловой нагрузки? Если он будет вице-премьером, и, скажем, курировать силовые органы, будет иметь влияние — может быть, он об этом подумает. Зависит от того, что мы увидим осенью. Может быть, Офис президента увидит, что, скажем, Монастырский тот же, с улицами не справляется”, - добавил Спиридонов.

По его словам, у Арсена Авакова есть большие шансы на возвращение осенью, но если этого не произойдет — то ничего не случиться, он может вернуться и позже.

“Скорее всего, его интересуют посты уровня премьер-министра, уровня одного из руководителей силовых структур. Хотя бы секретарь СНБО”, - подчеркнул эксперт.

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