Под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх
Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.
Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.
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