В Харьковской области за год количество заболеваний ОРВИ возросло в 2,5 раза

Об этом рассказали в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

В 2020 году до июля было зафиксировано 63 892 инфекционных больных, а в этом году эта цифра достигла 150 758 человек

Кроме аномального роста заболеваемости ОРВИ, увеличилось и количество заболеваний гастроэнтеритами с неизвестным возбудителем на 15,5%.

Напомним, харьковчане отравились нитратами

В городе Лозовой два человека отравились нитратами, люди ели раннюю картошку и редиску.

Опасные химические вещества, содержащиеся в овощах отправили харьковчан на больничные койки.

Такие данные за весенний период 2021 года озвучили местные медики.

Врачи просят людей воздерживаться от покупок ранних фруктов и овощей.

К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление

Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове

Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"