В Харьковской области за год количество заболеваний ОРВИ возросло в 2,5 раза
Об этом рассказали в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.
В 2020 году до июля было зафиксировано 63 892 инфекционных больных, а в этом году эта цифра достигла 150 758 человек
Кроме аномального роста заболеваемости ОРВИ, увеличилось и количество заболеваний гастроэнтеритами с неизвестным возбудителем на 15,5%.
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Напомним, харьковчане отравились нитратами
В городе Лозовой два человека отравились нитратами, люди ели раннюю картошку и редиску.
Опасные химические вещества, содержащиеся в овощах отправили харьковчан на больничные койки.
Такие данные за весенний период 2021 года озвучили местные медики.
Врачи просят людей воздерживаться от покупок ранних фруктов и овощей.
К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление
Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове
Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"