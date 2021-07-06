На харьковских рынках изъяли сотни тонн рыбы

Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

С 1 января по 30 июня инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля провели 86 рейдов и разоблачили 297 нарушений природоохранного законодательства.

За этот период на нарушителей наложено 81 793 грн штрафов, сумма же нанесенного ущерба составила 197 548 грн.

Рыбопатрульные изъяли 1484 кг водных биоресурсов, из которых 386,5 кг - на рынках.

Напомним, в Харькове безопасными для купания остались только два пляжа

Об этом рассказал начальник управления по предотвращению ЧС ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский, передает "Суспільне".

В Харьковской области среди более трех тысяч водоемов безопасными признали только 56 мест.

Из них пять в детских оздоровительных лагерях, двадцать пять на базах отдыха, двадцать шесть общего пользования.

К слову, в Харькове во время ливня ремонтировали дороги, видео: "Асфальт, который мы заслужили".

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