На харьковских рынках изъяли сотни тонн рыбы
Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
С 1 января по 30 июня инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля провели 86 рейдов и разоблачили 297 нарушений природоохранного законодательства.
За этот период на нарушителей наложено 81 793 грн штрафов, сумма же нанесенного ущерба составила 197 548 грн.
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Рыбопатрульные изъяли 1484 кг водных биоресурсов, из которых 386,5 кг - на рынках.
Напомним, в Харькове безопасными для купания остались только два пляжа
Об этом рассказал начальник управления по предотвращению ЧС ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский, передает "Суспільне".
В Харьковской области среди более трех тысяч водоемов безопасными признали только 56 мест.
Из них пять в детских оздоровительных лагерях, двадцать пять на базах отдыха, двадцать шесть общего пользования.
К слову, в Харькове во время ливня ремонтировали дороги, видео: "Асфальт, который мы заслужили".
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