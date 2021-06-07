В Харькове сформировалась мощная коалиция, объединившая интересы заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко и олигарха Александра Ярославского, цель которой сохранить контроль над городом и обеспечить победу на выборах городского головы и.о. мэра Игоря Терехова

Об этом говорится в статье "Деолигархизация наоборот: как Харьков хотят превратить в "заповедник" олигархов", обнародованной на сайте "24 канал".

Издание напоминает, что недавно один из профессиональных футбольных клубов Харькова "Металл" провел свой последний матч во Второй лиге против криворожского "Кривбасса", на котором присутствовали Терехов и Ярославский, где объявили о возрождении на базе ФК "Металл" обанкротившегося клуба "Металлист", который ранее принадлежал Ярославскому.

"Впрочем, масштабная пиар-акция закончилась в целом ничем. Обещанная сенсация о возрождении "Металлиста" обернулась крайне расплывчатыми заявлениями о "запуске процесса возрождения", - говорится в статье. Журналисты также добавили, что "тема возрождения" Металлиста" является своеобразной цепью, связывающей Терехова с ярославским".

"Терехов очень рассчитывает, что пиар на "Металлисте" поможет ему заслужить любовь харьковчан, но без Ярославского пиариться на возрождении любимой команды не получится. А Ярославский благодаря помощи Терехову получает возможность практически шантажировать городскую власть и требовать выгодных для себя решений", - пишет издание.

Авторы также отметили, что "глава МВД харьковчанин Арсен Аваков играет в выборах мэра Харькова свою важную роль". Сейчас в Харькове, пишет издание, "сформировалась мощная коалиция, цель которой сохранить контроль над городом и провести Терехова на должность мэра. Но это значит поделить Харьков, оставив на обочине команду президента Украины Владимира Зеленского".

Особое место в этой коалиции, по мнению авторов статьи, отведено Ярославскому, "главная цель которого получить контроль над тендерами и распределением средств городского бюджета". "Сейчас президент Владимир Зеленский и СНБО очень много говорят о деолигархизации, а в Харькове происходят ровно противоположные процессы. При активной поддержке Авакова и его команды и.о. мэра Терехов и Ярославский фактически берут под свой контроль бизнес, медиа спортивные и имиджевые проекты в городе, по сути делая харьковчан заложниками олигарха и его окружения", - заключает издание.

Напомним, досрочные выборы мэра Харькова состоятся 31 октября 2021 года. Сейчас обязанности городского головы в Харькове исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который до 2010 года работал заместителем губернатора Харьковщины Арсена Авакова. Терехов неоднократно подтверждал, что не прекращал связей с Аваковым и после того, как пошел работать в команду Геннадия Кернеса.