15 мая, под Харьковом, произошло ДТП с участием автомобилей "Жигули" и "Газель"

В частности, на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Харьковской области и публикуют снимок с места трагического ДТП.

Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель и 48-летняя пассажирка "Жигулей" скончались на месте, выживших в этой машине нет. По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание. На опубликованных кадрах видно, что передняя часть легковушки (место водителя и пассажира) полностью смята в лепешку.

Сведения о ДТП были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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