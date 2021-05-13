Харьковская медсестра устроила пикет в центре города
Харьковчанка требовала повысить зарплаты медсестер, достойных условий труда и адекватных расследований заражения ковидом на работе и выплаты надбавок, передает "atn.ua".
"Я уже «отбоялась». Вы понимаете. Я хочу для медработников, чтоб мы не существовали, а жили. Не выживали, а чувствовали себя людьми, нужными людьми. Нас обижают, и очень сильно обижают.
Мне обидно, что всю жизнь проработав в этой сфере ни благодарности, ни уважения к медсестрам", - говорит медсестра Оксана.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
Эктор Хименес-Браво показал, каким был задолго до "Мастер Шеф": "Еды не было, мы голодали и..."
Осадчая раскрыла секреты "Світського життя": что ее связывает с Кузьмой и обиды Билык
"Уже неделю над Украиной летают": необычное явление в ночном небе попало на видео
Кроме того мы ранее писали, что в Харькове вспыхнула многоэтажка.
Пожар произошел на Новых домах из-за замыкания проводки, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Из задымленного подъезда на улицу вывели 25 человек, пятеро из них дети.
На балконе квартиры на седьмом этаже высотки пылали вещи и мебель.
К счастью, никто не пострадал.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.