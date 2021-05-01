И.о. мэра Харькова Игорь Терехов из соображений пиара решил сам привезти Благодатный огонь в Харьков и мог спровоцировать циничное противостояние.

Об этом пишет у себя на странице в ФБ политолог Андрей Золотарев, передает RegioNews.

"Пришли не очень праздничные новости из Харькова. Там набирает обороты избирательная кампания и даже такая светлая тема как Благодатный огонь стала предвыборной. Последние годы доставкой Благодатного огня в Харьков занимался Михаил Добкин. Но в этом году альтернативной доставкой решил заняться и.о. мэра Игорь Терехов. При чем сделал это втихаря. Организовывают так, чтобы его самолет с огнем прибыл первым. Дали указание не принимать огонь "от Добкина", в аэропорт, как водится, сгоняют работников коммунальных предприятий – изображать встречающих", - пишет политолог.

По мнению Золотарева, это очень циничная и опасная тактика со стороны Терехова.

"Знакомые из Харькова сегодня узнали, что организаторы из команды Добкина отказались собирать людей в аэропорту, потому что узнали про альтернативный привоз со стороны секретаря городского совета Игоря Терехова. И что готовится "актив" для противостояния во время встречи. У Добкина не стали участвовать в гонках, и поэтому повезут, как было заведено и раньше, сразу в храм", - сообщает политолог.

Золотарев считает, что пиар-акция Терехова, построенная на спекуляции на ценностях и традициях, "становится похожа на балаган".

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. После смерти Геннадия Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который уже фактически начал вести избирательную кампанию. Главным конкурентом Терехова является городской голова Харькова в 2006-2010 гг. Михаил Добкин.