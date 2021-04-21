Сегодня возле Харьковского городского совета состоялась акция в ответ на запугивание сотрудников издания "Время Добкина" нанятыми титушками.

В акции приняли участие более 100 человек, в том числе сотрудники издания "Время Добкина", волонтеры и активисты, которые вышли, чтобы выразить протест против запугивания оппонентов временной городской власти, передает RegioNews.

Участники акции протеста держали в руках плакаты: "Игорь, что сожгут завтра?", "Терехов = беспредел", "Терехов горит от страха", "Терехов – трус", "Игорь, за титушками не спрячешься", "Правда не горит", "У Терехова подгорело", "Рукописи не горят. Терехов, читай классику" и другие.

Также участники акции принесли под стены горсовета пять похоронных венков. Протестующие заявили, что они вышли на свою акцию в ответ на попытку запугать сотрудников издания.

Провокаторы устроили очередную акцию устрашения против редакции издания "Время Добкина". Ночью было сожжено два автомобиля сотрудников редакции. Три похоронных венка были оставлены возле автомобилей, которые были сожжены, на стенах подъездов были оставлены соответствующие надписи с угрозами расправы", - заявили участники акции.

По их словам, произошедшее – это "политическая провокация неустановленных лиц" и надежд на то, что лица совершившие эти преступления будут установлены мало.

Участники акции положили венки к зданию горсовета, заявив, что они возвращают венки, которые оставили сотрудникам "Времени Добкина", что является их ответом на "провокации и запугивания титушек". Эти запугивания, добавили протестующие, систематически продолжаются вот уже две недели, а "нанятые титушки не скрывают своей цели остановить распространение "Времени Добкина".

"Время Добкина" вышло показать городской власти, что они есть, вернуть венки Терехову, которые оставили нашим сотрудникам, пожелать успехов в "честной" предвыборной кампании. А также пожелали временному мэру не бояться и не запугивать других", - заявили участники акции.

Напомним, в ночь на 20 апреля неизвестные сожгли два автомобиля, принадлежащие сотрудникам издания "Время Добкина". На месте преступления были оставлены похоронные венки, а стена подъезда, возле которой сожгли авто, была расписана угрозами в адрес сотрудников издания.

Во "Времени Добкина" заявили, что поджоги машин связаны с систематическими провокациями в адрес издания со стороны политических оппонентов. "Злоумышленники неоднократно нападали на волонтеров издания, используя при этом различные методы давления: обливали зеленкой, резали и рвали одежду, угрожали оружием, применяли физическую силу. Инцидент с зеленкой до сих пор расследуется полицией по статье "Хулиганство", – говорится в заявлении редакции.

Редакция считает "действия провокаторов, которые не скрывают свою работу на временную городскую власть, циничными и наглыми" и требует "должного внимания со стороны правоохранителей - объективного расследования угроз и поджогов".