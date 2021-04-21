На Харьковщине произошла операция по спасению кота

Как передает Politeka.net, кадры с места событий показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Он упал в колодец и пробыл там около 2 недель.

Обнаружить животное удалось прохожему, который услышал мяуканье почти с 20-метровой глубины.

На помощь коту пришли волонтеры, которые с помощью альпинистского снаряжения достали его со дна колодца.

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Истощенное животное подняли вверх в рюкзаке. Его у себя приютила местная жительница.

"Худой, худой, ужас какой", - заявил один из мужчин, который участвовал в спасении кота.

Ранее мы рассказывали, что на Хмельниччине спасатели достали из 17-матрового колодца женщину с ребенком.

С помощью спасательной веревки спасатели спустились в колодец, достали девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину.