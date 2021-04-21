На Харьковщине произошла операция по спасению кота

Как передает Politeka.net, кадры с места событий показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Он упал в колодец и пробыл там около 2 недель.

Обнаружить животное удалось прохожему, который услышал мяуканье почти с 20-метровой глубины.

На помощь коту пришли волонтеры, которые с помощью альпинистского снаряжения достали его со дна колодца.

Истощенное животное подняли вверх в рюкзаке. Его у себя приютила местная жительница.

"Худой, худой, ужас какой", - заявил один из мужчин, который участвовал в спасении кота.