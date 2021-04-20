Об этом идет речь в пресс-релизе редакции издания "Время Добкина", передает
В редакции также сообщили, что кроме поджога автомобилей, провокаторы принесли к подъезду жилого дома похоронные венки, а стену изуродовали надписью с угрозами. Вместе с тем пострадавшие владельцы подожженных машин – сотрудники редакции, занимающиеся административными вопросами и дистрибуцией.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Дан Балан рядом появился с красоткой-блондинкой, в Сети раскрыли детали: "Все, Тинка в отставке?"
Винника заподозрили в романе с известной певицей-красоткой: "Явно и открыто проявлял свой интерес"
Украинцы получат выплаты до 4500 гривен: кому стоит поторопиться до 5 мая
Нашли грязным и обессиленным: мама потерявшегося под Киевом Богдана решилась на признание, "я не думала, что он..."
"Во "Времени Добкина" уверены, что поджоги машин связаны с систематическими провокациями в адрес издания со стороны политических оппонентов. Злоумышленники неоднократно нападали на волонтеров издания, используя при этом различные методы давления: обливали зеленкой, резали и рвали одежду, угрожали оружием, применяли физическую силу. Инцидент с зеленкой до сих пор расследуется полицией по статье "Хулиганство", – говорится в заявлении редакции.
Кроме того, в печатном издании данные преступные действия расценивают как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.
"Мы считаем действия провокаторов, которые не скрывают свою работу на временную городскую власть, циничными и наглыми. И требуем должного внимания со стороны правоохранителей - объективного расследования угроз и поджогов", – отмечают в редакции "Времени Добкина".
По мнению журналистов, все эти преступные действия свидетельствуют о том, что действующая власть готова использовать любые методы и средства, чтобы не допустить своего неизбежного поражения на предстоящих выборах городского головы 31 октября 2021 года.