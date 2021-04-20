В ночь на 20 апреля в Харькове провокаторы совершили умышленный поджог двух автомобилей сотрудников печатного издания «Время Добкина». Редакция расценивает данное преступление как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

Об этом идет речь в пресс-релизе редакции издания "Время Добкина", передает RegioNews .

В редакции также сообщили, что кроме поджога автомобилей, провокаторы принесли к подъезду жилого дома похоронные венки, а стену изуродовали надписью с угрозами. Вместе с тем пострадавшие владельцы подожженных машин – сотрудники редакции, занимающиеся административными вопросами и дистрибуцией.

"Во "Времени Добкина" уверены, что поджоги машин связаны с систематическими провокациями в адрес издания со стороны политических оппонентов. Злоумышленники неоднократно нападали на волонтеров издания, используя при этом различные методы давления: обливали зеленкой, резали и рвали одежду, угрожали оружием, применяли физическую силу. Инцидент с зеленкой до сих пор расследуется полицией по статье "Хулиганство", – говорится в заявлении редакции.

Кроме того, в печатном издании данные преступные действия расценивают как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

"Мы считаем действия провокаторов, которые не скрывают свою работу на временную городскую власть, циничными и наглыми. И требуем должного внимания со стороны правоохранителей - объективного расследования угроз и поджогов", – отмечают в редакции "Времени Добкина".

По мнению журналистов, все эти преступные действия свидетельствуют о том, что действующая власть готова использовать любые методы и средства, чтобы не допустить своего неизбежного поражения на предстоящих выборах городского головы 31 октября 2021 года.