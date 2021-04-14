Сейчас происходит процесс формирования команды, и параллельно с этим готовится стратегия развития Харькова не под выборы, а на 5-10 лет вперед.

Об этом рассказал городской голова (2006-2010) Михаил Добкин в интервью газете "Время Добкина", передает RegioNews.

Что касается формирования команды, Михаил Добкин отметил, что у него уже есть люди, с которыми он прошел выборы и каденцию мэра, а также с которыми работал в Харьковской облгосадминистрации. Также есть часть людей, которые остались в горсовете с Геннадием Кернесом и на которых политик рассчитывает.

Выросло и новое поколение молодых, но уже с жизненным и профессиональным опытом. Я сейчас общаюсь с такими, в том числе в рамках формирования штаба, — и очень рад, что трудности, в которых живет наша страна последние годы, не отпугнули, а вырастили и только закалили таких ребят. Они законно зайдут в коридоры местной власти и зададут новый стандарт городского управления, с учетом ошибок и достижений, которые есть", — отметил Михаил Добкин.

Кроме того, он заявил, что не понаслышке знает проблемы города, так и его потенциал и уже приступил к созданию стратегии развития Харькова.

Наша программа не пишется под выборы. Работаем сразу над стратегией, по которой Харьков будет развиваться 5-10 лет, сейчас — со специалистами по экономике, производству, медицине, на этапе кампании и уже у городской власти будем дорабатывать программу вместе с харьковчанами", — рассказал Михаил Добкин.

Также политик кратко очертил приоритеты стратегии, над которой работает его команда. Прежде всего по его словам, это сохранение и создание рабочих мест.

Наш город когда-то славился промышленностью, в том числе ВПК, но сегодня, с учетом закрытия восточных рынков и границ, реалии другие. Мы будем предлагать целевые льготы на землю заводов и компаний, которые будут сохранять коллективы и создавать новые мощности. Также город должен готовить к продаже площадки для инвесторов в производство, с коммуникациями и так далее. Задача-умножать возможность хорошей работы, перспективы полутора миллионов наших земляков. И переселенцев, для которых Харьков стал мирным домом", - рассказал Михаил Добкин.

Кроме того, важнейшей сферой сегодня является здравоохранение, в частности, целевое финансирование медицинской помощи жителям города.

"Ситуация с пандемией показала провал, прежде всего, в работе скорой помощи и реанимации. Однако жизнеобеспечение мегаполиса требует, по опыту, доступной диагностики, в том числе профилактической. Мы разрабатываем проект, по которому в Харькове будет создано несколько высококлассных диагностических центров, в том числе большой детский, такие медицинские "парки Горького". Там будут обслуживаться харьковчане, и город обязуется дотировать диагностику пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и детей, а предприятиям будет выгодно заключать договор об обслуживании своих работников как социального пакета", - отметил политик.

Он заверил, что это никоим образом не отменяет государственной медицины. При этом, такой инструмент как "карточка харьковчанина", обеспечит прямую выплату из бюджета в больницу за помощь тем, кому она действительно нужна.

Ранее писали, что в ближайшее время в Харькове начнет работу проект Dobkin Hub, который станет совершенно новой формой коммуникации с горожанами накануне выборов.

Также Михаил Добкин рассказал о том, что сегодня Харьковом руководят люди, которые в своей деятельности не учитывают интересы горожан. И то, что они еще сделают за то время, как будет выбрана новая городская власть – придется исправлять осенью.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.

После смерти Кернеса в декабре 2020 года исполняющим обязанности городского головы стал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что согласно результатам проведенного 28 марта социологического опроса на тему "Электоральные предпочтения жителей Харькова", выборы мэра Харькова прошли бы в два тура и во втором туре наибольшую поддержку получил бы Михаил Добкин – 44,1%, а его главный конкурент секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов – 35%.