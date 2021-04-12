Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск рекламной компании против городской власти, которая намеревалась демонтировать билборды с рекламой городского головы Харькова (2006-2010) Михаила Добкина.

Об этом идет речь в решении Хозяйственного суда Харьковской области от 8 апреля 2021 года, которое есть в распоряжении редакции RegioNews.

Согласно документу, ООО "Рекламное агентство Давид Плюс" обратилось в суд с просьбой запретить харьковскому КП "Городской информационный центр" проводить демонтаж рекламных конструкций, принадлежащих рекламной компании.

Отметим, что речь идет о билбордах, которые содержат рекламу Михаила Добкина. Эти рекламные конструкции городская власть Харькова собиралась демонтировать под формальным предлогом – "мешают проведению работ по ремонту и замене инженерных сетей".

Рекламное агентство обвинило КП "Городской информационный центр" в том, что те не предоставили никаких документов в подтверждении реальности запланированных ремонтных работ, на проведение которых ссылались.

Более того, коммунальщики Харьковского горсовета нарушили договор, по которому должны были в трехдневный срок письменно известить о проведении запланированных работ и в 10-дневный срок с начала реконструкции/ремонта, и в случае согласия владельца рекламных носителей, предложить новые равноценные места.

Вместо сообщения о предоставлении равноценных мест, в письме КП "Городской информационный центр" сообщается о необходимости обратиться в отдел рекламы Департамента контроля исполнительного комитета Харьковского горсовета", – приводятся слова истца в судебном решении.

Также в своем иске рекламное агентство заявляет о вмешательстве в свободную хозяйственную деятельность со стороны КП "Городской информационный центр". Это, по мнению истца, может помешать их дальнейшей законной деятельности.

В результате, Хозяйственный суд Харьковской области принял решение, которым запретил КП "Городской информационный центр" проводить демонтаж рекламных конструкций по указанным в исковом заявлении адресам.

Решение вступает в силу 8 апреля и подлежит немедленному исполнению со дня его постановления… Обжалование решения не отменяет его исполнения", – говорится в результативной части судебного решения.

Как ранее сообщал RegioNews, Харьковская городская власть постановила демонтировать билборды, на которых размещена реклама городского головы Харькова (2006-2010) Михаила Добкина.

Как ранее писал RegioNews со ссылкой на источник в горсовете, временный мэр Харькова Игорь Терехов начал войну с рекламщиками, которые размещают в городе билборды с рекламой его главного конкурента на предстоящих мэрских выборах Михаила Добкина. В частности, директор Департамента контроля горсовета Алексей Артикуленко получил команду в срочном порядке начать демонтаж рекламы Добкина под видом борьбы с незаконной рекламой.

Также напомним, что ранее мы писали, что харьковская праворадикальная организация "Фрайкор", уже дважды повреждавшая билборды, на которых размещена реклама Михаила Добкина, является союзником и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.