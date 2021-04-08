В Харькове бушует пандемия. Не всех тяжелых пациентов могут госпитализировать, а секретарь Харьковского горсовета в компании депутата Харьковского облсовета, экс-руководителя «Харьковских Известий» Анной Кузнецовой отдыхает в дорогом отеле Турции

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Харьков. Бои без правил", передает RegioNews. На фото видно, как Терехов прохаживается по холлу отеля в компании Анны Кузнецовой. Также в объектив камеры попал Терехов, который загорает в шезлонге.

Ранее этот же Telegram-канал опубликовал у себя информацию о том, что Терехов остановился в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort и заплатил более 10 тысяч евро. Отель позиционируется как "роскошный отель для самых требовательных туристов".

Как сообщалось ранее, 5 апреля депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева сообщила, что Игорь Терехов в субботу вечером улетел на отдых в Турцию.

Она заявила, что считает неправильным бросать город, когда цифры заболевших все время растут. "Нам нужно бросить все силы для того, чтобы взять под контроль ситуацию. Нам нужно бороться с этой напастью, и отдыхать как раз сейчас не время", – сказала Мустафаева.

А во вторник 6 апреля сам Терехов разместил в своем Telegram-канале информацию о том, что он находится с рабочим визитом на турецком заводе по производству автобусов "Карсан".

Напомним также, что последние две недели Харьков находится на грани катастрофы по темпам распространения коронавируса. Каждый день в городе фиксируются новые антирекорды. За минувшие сутки зафиксировано 869 случаев. Для сравнения, днем ранее было 697.