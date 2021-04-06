Об этом в своем Facebook сообщила депутат Харьковского городского совета от фракции "Слуги Народа" Алина Мустафаева, передает RegioNews.

Увидела в Telegram-каналах посты о том, что пропал Игорь Александрович. Если честно я, когда это читала, испугалась немножко. Что значит пропал? Игорь Александрович уехал отдыхать в Турцию. В субботу вечером он улетел из Харькова", – рассказала депутат.

Она отметила, что в такое тяжелое время руководитель города должен быть на месте и контролировать ситуацию в борьбе с пандемией.

Сводка на 5 апреля говорит, что Харьковская область и Харьков, в частности, являются антилидерами в рейтинге заболеваемости COVID-19 – 1155 по области и 853 случая по городу. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.