Харьковская городская власть постановила демонтировать билборды, на которых размещена реклама городского головы Харькова (2006-2010) Михаила Добкина.

Об этом идет речь в официальных письмах Харьковского горсовета к собственникам рекламных конструкций. Документы имеются в распоряжении редакции RegioNews.

Из них следует, что более двух десятков рекламных носителей в разных районах Харькова подлежат сносу. Об этом фирмы-собственники конструкций "Давид" и "Давид Плюс" известил письмами Департамент контроля исполнительного комитета Харьковского горсовета. Формальным предлогом для своего решения горсовет называет необходимость ремонта инженерных сетей и фасадов домов, расположенных в непосредственной близости к рекламоносителям.

Информируем, что проведению работ по ремонту/замене инженерных сетей мешают принадлежащие ООО "Рекламное агентство "Давид" специальные конструкции наружной рекламы", – говорится в одном из писем.

Собственникам рекламных носителей рекомендовано обратиться в городские службы для решения вопроса о переносе конструкций в другие районы Харькова.

Примечательно, что все подлежащие демонтажу билборды содержат рекламу Михаила Добкина.

Отметим, что решения горсовета касательно демонтажа конструкций могут быть оспорены в суде.