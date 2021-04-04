В Харькове от COVID-19 умерли двое людей, которые посещали 14 марта народные гуляния на Масленицу, организованные и.о мэра Игорем Тереховым

Об этом написал на своей странице в в Фейсбук журналист Дмитрий Коган, передает RegioNews.

Умерла знакомая, у которой несколько дней назад умер муж. COVID-19. Оба были на масленице Терехова. Конечно, юридически секретарь горсовета за это ответственности не несет. Но морально, чисто по-человечески, должно же что-то дрогнуть у него в душе. Хотя бы перед самим собой должен же человек быть честным и понимать, что такие меры - угроза жизни людей, даже если участие в них их личная ответственность", - написал журналист.

Также журналист вспомнил про регулярные фото и.о.мэра Игоря Терехова без маски, что не способствует серьезному отношению людей к ситуации.

Ранее мы писали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.