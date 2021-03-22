Представленный лично и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым в Харьковском горсовете "новый чат-бот" для борьбы с распространением наркотиков на самом деле был запущен более года назад без участия мэрии.
Как сообщает RegioNews, в понедельник, 22 марта, в Харьковском горсовете прошла презентация нового чат-бота @StopDanger при участии и.о. мэра Игоря Терехова. По словам и.о. городского головы, "чат бот станет новым подходом к решению проблемы наркомании".
"Бот работает в мессенджере Telegram по следующей схеме: человек фиксирует на видео или фото распространение наркотиков (продажа или закладка), отмечает геолокацию и записывает аудиосообщение о том, что случилось", - сообщает официальный сайт Харьковского горсовета.
Однако, на том же самом официальном сайте горсовета за 19 сентября 2019 года храниться сообщение о презентации аналогичного чат-бота. Тогда его представлял декан факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел Вячеслав Марков и описанный им чат-бот Telegram работает аналогично, представленному в 2021 году.
Таким образом, Терехов, готовясь к выборам харьковского городского головы, выдает за собственную заслугу и как новый инструмент разработку ХНУВД, которая уже более года работает в Харькове и к которой Терехов не имеет никакого отношения.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Счастливая Кароль показала домашний вечер с сыном, на кадрах заметили лишнее: "Кто-то третий"
Грустный Данилко не сдержал эмоций перед приставучей Осадчей: "Катя, я стесняюсь. Давай не будем..."
Каменских забыла надеть штаны и показала, как проводит выходные без Потапа: "Девочки, у вас так же?"
Избранник Мишиной Эллерт показал резко повзрослевшую дочь, Элю не узнать: "Догулялись?"
Напомним, 17 марта Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Верховной Рады рекомендовал назначить проведение выборов мэра Харькова на осень 2021 года. Одним из претендентов на должность мэра является бывший заместитель умершего харьковского головы Геннадия Кернеса – Игорь Терехов. В настоящее время как секретарь горсовета временно исполняет обязанности городского головы.