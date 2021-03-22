Деньги из "конвертцентра" шли на финансирование избирательной кампании

В начале марта СБУ разоблачило преступную группу , организовавшую в Харькове «конвертационный центр». Через него коммунальные предприятия города выводили деньги и конвертировали их в наличные, а курировал процесс и.о. мэра Игорь Терехов. Об этом RegioNews рассказал источник в СБУ.

По словам источника, ОПГ специализировалась на хищении бюджетных средств через фиктивные фирмы лесохозяйственных предприятий Харьковщины, Донетчины и Луганщины, а также организовала конвертационный центр в Харькове. "Клиентами" этого "конверта" и фиктивных фирм был ряд коммунальных предприятий Харькова, которые выводили через него бюджетные средства в "черную" наличность. Курировал эти схемы и.о. городского головы Игорь Терехов.

"Сейчас близкое окружение Терехова, во-первых, пытается замять эту криминальную историю, а во-вторых, хочет решить проблему с финансированием избирательной кампании, ведь деньги из "конверта" шли именно на выборы", - отмечает источник в СБУ.