Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила предосторожности

Об этом свидетельствуют фотографии с массовых мероприятий с участием Терехова, обнародуемые как пресс-службой Харьковского горсовета, так и официальными лицами власти Харькова в социальных сетях, передает RegioNews.

Так, 18 марта Терехов принял участие в праздновании Дня работника ЖКХ, в частности в помещении Харьковского горсовета вручал грамоты работникам коммунальных предприятий. На фото, обнародованных на официальном сайте горсовета видно, что люди рассажены без соблюдения необходимой дистанции, маски есть далеко не у всех, а многие носят маску на подбородке. Сам Терехов на всех фото с мероприятия без маски.

В тот же день Терехов присутствовал на праздничном концерте по случаю Дня работников ЖКХ, организованном для работников Новобаварского и Холодногорского районов города. На фото с мероприятия, обнародованных главой Новобаварской РДА Татьяной Цибульник видно, что игнорируются все требования по нераспространению коронавируса. Люди в зале рассажены без соблюдения дистанции, у более половины людей нет масок, сам Терехов снова без маски.

Также 18 марта Терехов принимал граждан в своей общественной приемной на улице Полтавский шлях, где люди, чтобы попасть к и.о. мэра стояли в плотной очереди в небольшом помещении без масок и других защитных средств. Сам Терехов опять-таки принимал посетителей без маски, а сами посетители, если и носили маску, то на подбородке, не закрывая нос и рот.

Таким образом, только за 18 марта Терехов организовал минимум три массовых мероприятиях, где игнорировались все требования безопасности. И в то же время рано утром в этот же день он посетил Городскую клиническую больницу №13, где лично контролировал создание новых койкомест для больных ковидом-19.

Как известно, этой осенью в Харькове должны состоятся досрочные выборы харьковского городского головы, в которых Терехов намерен принять участие и стать полноценным мэром.

Напомним, за 18 марта в Харькове выявили 1085 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество больных достигло 93 327 человек. В последнее время наблюдается устойчивый рост числа заболевших.