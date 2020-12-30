Женщина в одиночку воспитывает троих детей-инвалидов



Как передает Politeka.net, историю мамы, которая заслуживает уважения, рассказали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Оксана Давлетова воспитывает трех детей со страшным диагнозом.

Отец детей ушел из семьи сразу после рождения последнего ребенка.

Ее старший ребенок Семен не может говорить, у него ДЦП и другие тяжелые заболевания.

Кирилл не слышит, не видит и не ходит. Самому младшему, Марку, тоже досталась нелегкая судьба.



Женщине приходится в одиночку растить и ухаживать за детьми.

"Детей я приняла всех такими, какие они есть и люблю вопреки всему"- поделилась Оксана.