Женщина в одиночку воспитывает троих детей-инвалидов
Как передает Politeka.net, историю мамы, которая заслуживает уважения, рассказали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Оксана Давлетова воспитывает трех детей со страшным диагнозом.
Отец детей ушел из семьи сразу после рождения последнего ребенка.
Ее старший ребенок Семен не может говорить, у него ДЦП и другие тяжелые заболевания.
Шальная Полякова с вываливающимся бюстом взволновала на "Дизель Шоу": "Она что, голая петь будет?"
Меценат, с которым живет Никитюк, заставил женщин трепетать от восторга: «Леся не обижайтесь, но…»
Тайная жена Винника в прозрачном наряде показала, чем соблазняет мужа: «Счастлива, что…»
Остановилось сердце известной журналистки, украинцы скорбят: "Не дожила четыре дня до..."
Беда с ребенком "танцующего миллионера", понадобилась целая команда медиков: "Не надо рожать, когда..."
Кирилл не слышит, не видит и не ходит. Самому младшему, Марку, тоже досталась нелегкая судьба.
Женщине приходится в одиночку растить и ухаживать за детьми.
Она ни на шаг не отходит он ребят, а в уходе за ними ей помогает старший из них.
В сети поддержали Оксану и восхитились ей.
"Сильная. Красивая. Низкий вам поклон. Я плачу. И горжусь вами. Здоровья вам и терпения", "Этой мудрой и сильной женщине надо поставить памятник при жизни!!! Дай Бог Вам сил и терпения! Вы с честью носите свое звание - мама!", "Господи, помоги этим деткам. Дай им хотя бы чуть-чуть побольше здоровья. А маме терпения и стойкости. Вы великая женщина. Пока есть такие люди, с таким добрым сердцем значит мир наш ещё не совсем потерян", - писали в сети.
Напомним, в Долгинцевском районе Кривого Рога произошла стрельба.
Раньше Politeka писала, что защитник Украины оказался никому не нужен в Кривом Роге, люди негодуют
Как сообщала Politeka, под Кривым Рогом с рельс сошли 14 вагонов грузового поезда.