Коронавирусная инфекция будет с человечеством постоянно

Кроме того, существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.

Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман, передает The Guardian.

Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.

"Похоже, что судьба SARS-CoV-2 – стать эндемическим, как и четыре других коронавируса, поражающих человека, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивной передачей", – заявил представитель ВОЗ.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 30 декабря, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заразилось 7 986 человек. Всего в стране зафиксировали 1 045 348 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.

От болезни в стране умерли уже 18 324 человека (+243 за сутки). Однако с начала пандемии выздоровело рекордное количество человек – 16 355 (всего 698 190).

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.