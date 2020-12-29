Хочется верить, что вскоре это будет

Украина переживет три волны коронавируса, после которых вирус отступит

Таким прогнозом поделился с ТСН львовский медик Тарас Жиравецкий. Прогноз сделан опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году.

Он добавил, что после февраля 2021 года все время будет фиксироваться снижение случаев заболевания.

По его словам, первая волна в Украине была маленькой, тогда переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января - начале февраля.

"Следующие 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", - считает врач.

Также Жиравецкий прогнозирует полное исчезновение COVID-19 в Украине в 2022 году. По его словам, третья волна в Украине начнется после августа 2021 года.

"Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть и мы заживем как раньше", - сообщил Жиравецкий.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 29 декабря, в Украине официально подтверждено 1 037 362 случая коронавирусной инфекции. Из них 6988 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 2,6 тысячи больше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умер уже 18 081 человек (+232 за сутки), а 681 835 пациентов (+16 106 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.