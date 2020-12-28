Украинцев, которые живут и работают в Польше, будут вакцинировать бесплатно



С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Республики Михал Дворчик, передает "Польское радио"

По словам польского чиновника, привиться от "китайского" вируса может каждый украинец, который легально находится не территории республики.

"И это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут вакцину получить бесплатно", - поделился глава канцелярии премьера.

Также он подчеркнул, что желающим сделать прививку не нужно будет предоставлять документы.

"Этим людям не нужно иметь дополнительные документы, любое разрешение на работу или вид обучения, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране", - пояснил Дворчик.

Напомним, массовая вакцинация в Польше началась 27 декабря.





Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждено 1 030 374 случая инфекции. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От "китайского" вируса в стране умерли уже 17 849 человек, а 665 729 пациентов полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.



