Двое украинцев утонули, спасая 14-летнюю девочку

Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Инцидент произошел на Черкащине.

"Мужчины 1969 и 1993 годов рождения вместе с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, но сами спастись не смогли", - говорится в сообщении.

Спасатели прибыли на место, но спасти мужчин не удалось - тело одного из них достали сразу, а второго погибшего обнаружить сразу не удалось. Для его поисков были привлечены водолазы.

Ранее сообщалось, что 21 декабря в Киеве произошла трагедия - 46-летний мужчина утонул в ванной. Известно, что трагедия произошла накануне в Днепровском районе столицы.

Также известно, что 21 декабря в Киеве из окна выпала 61-летняя и делалась насмерть.

Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.

Как сообщала Politeka, в Одесской области учительница сделала роковой шаг, кадры трагедии.

Также Politeka писала, что в Харькове из окна выпала женщина, слетелась полиция.



