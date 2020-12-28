Двое украинцев утонули, спасая 14-летнюю девочку
Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Инцидент произошел на Черкащине.
"Мужчины 1969 и 1993 годов рождения вместе с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, но сами спастись не смогли", - говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на место, но спасти мужчин не удалось - тело одного из них достали сразу, а второго погибшего обнаружить сразу не удалось. Для его поисков были привлечены водолазы.
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Ранее сообщалось, что 21 декабря в Киеве произошла трагедия - 46-летний мужчина утонул в ванной. Известно, что трагедия произошла накануне в Днепровском районе столицы.
Также известно, что 21 декабря в Киеве из окна выпала 61-летняя и делалась насмерть.
Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.
Как сообщала Politeka, в Одесской области учительница сделала роковой шаг, кадры трагедии.
Также Politeka писала, что в Харькове из окна выпала женщина, слетелась полиция.