Штамм коронавируса в Украине не такой, как в других странах Европы

Академик НАН Сергей Комиссаренко сказал в интервью "РБК-Украина", что распространенный в Украине штамм коронавируса не такой контагиозный (заразный - прим.ред.), как вирусы в других странах на западе Европы.

Он также пояснил, что главный фактор, который может влиять на спад заболеваемости – это поведение самого вируса.

"Он становится то более контагиозный, то менее. Пока нет новостей о том, что вирус или более летальный, или менее; что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение при заболевании пока не изменилось. Но его контагиозность меняется", – отметил он.

Он добавил, что существует крайне важный фактор спада заболеваемости в Украине – это то, что украинцы постепенно начинают понимать опасность COVID-19 и стараются более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирование.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждено 1 030 374 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 849 человек (+75 за сутки), а 665 729 пациентов (+7 191 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.