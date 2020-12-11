Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

Суд удовлетворил иск Госэкоинспекции о прекращении работы ООО «Харьковский коксовый завод «Новомет»

Харьковский окружной административный суд принял решение временно остановить деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы ООО «Коксовый завод «Новомет», частично удовлетворив иск Госэкоинспекции, передает "Знай".

"Возобновить работу этот субъект хозяйствования сможет лишь после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», - пояснил председатель ДЭИ Андрей Малеванный.

Он напомнил, что право людей на безопасные для жизни и здоровья экологические условия прописано в Конституции Украины.

"Надеюсь, что и в дальнейшем суд в вынесении приговоров в первую очередь будет руководствоваться Конституцией Украины, которая гарантирует право людей на чистую окружающую среду!",- заметил Андрей Малеванный.