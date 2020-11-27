В пятницу, 27 ноября 2020 года, самая большая фракция Харьковского областного совета «Блок Кернеса-Успешный Харьков» выдвинула кандидатов на посты председателя облсовета и его заместителя.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Telegram-канал «Резидент».

В ходе собрания депутатов фракции «Блок Кернеса-Успешный Харьков», получившей по результатам выборов 46 из 120 мандатов, утверждены кандидатуры на ключевые руководящие посты облсовета. «Блок Кернеса-Успешный Харьков» определил кандидатом на председателя областного совета Сергея Чернова, опытного местного политика, уже занимавшего этот пост. А его заместителем - Степана Масельского, тоже поработавшего в регионе на выборных должностях районного и областного уровня. Руководить непосредственно фракцией «Блока Кернеса – Успешный Харьков» в облсовете будет Кирилл Кернес, сын избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса», - сообщает Telegram-канал.

По информации этого источника, «Блок Кернеса – Успешный Харьков» начинает переговоры о сотрудничестве с другими политическими силами, прошедшими в облсовет. Координировать переговорный процесс будет Степан Масельский, которого в регионе считают наряду с Сергеем Черновым профессиональной и достаточно нейтральной фигурой.

Как известно, по итогам местных выборов 2020 года в Харьковский областной совет прошли 46 представителей от «Блока Кернеса – Успешный Харьков», 29 - от ОПЗЖ, по 17 депутатов от «Слуги народа» и Блока Светличной «Разом», 11 - от «Европейской солидарности».

Ранее 24 ноября 2020 г. Президент подписал Указ об увольнении губернатора Харьковщины Алексея Кучера, который с ноября прошлого года так и не смог найти общий язык с местным истеблишментом и наладить работу. 25 ноября 2020 г, Кабмин согласовал его отставку и поддержал предложение главы государства о назначении новым губернатором нынешнего руководителя аппарата Днепровской ОГА 47-летней Айны Тымчук. А Алексей Кучер в тот же день подал в территориальную избирательную комиссию заявление с просьбой зарегистрировать его депутатом городского совета Харькова по списку «Слуги народа».