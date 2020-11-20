В Николаеве в больнице, которая принимает больных коронавирусом, нет отопления

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Novosti N.

Так, пациенты медучреждения жалуются на отсутствие отопления в коронавирусном отделении центральной районной больницы.

Известно, что в ночь на пятницу, 20 ноября, в отделении Николаевской ЦРБ, где лежат пациенты с "ковидными" пневмониями, отключили отопление.

Один из пациентов больницы рассказал, что ночью температура на улице опускалась до 2 градусов ниже нуля, из-за чего в помещении больницы без отопления стало очень холодно: проснулся мужчина в 5 часов утра от кашля пациентов.

"Продолжаю сводные хроники из Николаевской ЦРБ. Сегодня вряд ли буду о хорошем... Итак. Первое! Ночью в ковидном отделении при -2 и ветрище на улице отключили отопление. Это там, где "лечат" больных с двусторонними пневмониями! В пять утра я проснулся от кашля пациентов отделения и понял, что лежу с ледяной спиной! Все батареи в отделении - ледяные", - рассказал мужчина.

По состоянию на утро, по его словам, ситуация не изменилась.

"В туалет вообще не зайти - там просто мороз!"- пожаловался пациент.

Впоследствии он добавил, что пока писал, батарея в больнице начала немного нагреваться.

"Но руки все еще мерзнут", - добавил он.

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