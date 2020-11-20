В Херсонской области мужчина получил штраф на 17 тысяч гривен за то, что зашел в магазин без маски

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Depo.Херсон.

Так, известно, что сам инцидент произошел еще 17 сентября. Тогда житель села Кучерявовладимировка зашел в магазин без защитной маски и "попался на горячем". За пренебрежение правилами карантина на него составили административный протокол по ст. 44-3.

Судебное заседание по этому делу состоялось 13 ноября, но ответчик на него не явился, хотя о дате и месте рассмотрения дела он был уведомлен надлежащим образом.

В результате суд назначил нарушителю штраф в размере 17 тысяч гривен. Также мужчина должен оплатить судебный сбор - еще 420 гривен.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы для украинцев на карантине - от 170 до 255 грн.

Тем временем украинцы массово протестуют против ужесточения карантинных ограничений. Особо взбунтовались против карантина выходного дня представители малого бизнеса. Также многие эксперты утверждают, что такие меры вряд ли приведут к снижению динамики заболеваемости, зато послужат сильным толчком для ухудшения экономической ситуации в стране.

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