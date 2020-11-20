В Херсонской области мужчина получил штраф на 17 тысяч гривен за то, что зашел в магазин без маски
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Depo.Херсон.
Так, известно, что сам инцидент произошел еще 17 сентября. Тогда житель села Кучерявовладимировка зашел в магазин без защитной маски и "попался на горячем". За пренебрежение правилами карантина на него составили административный протокол по ст. 44-3.
Судебное заседание по этому делу состоялось 13 ноября, но ответчик на него не явился, хотя о дате и месте рассмотрения дела он был уведомлен надлежащим образом.
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В результате суд назначил нарушителю штраф в размере 17 тысяч гривен. Также мужчина должен оплатить судебный сбор - еще 420 гривен.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы для украинцев на карантине - от 170 до 255 грн.
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