Тяжелая болезнь унесла жизнь заслуженного артиста Украины Анатолия Мацака

Ведущий актер Закарпатского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени братьев Шерегиев скончался на 71-м году жизни в четверг, 19 ноября, передает Politeka.net со ссылкой на региональные СМИ.

Анатолий Николаевич родился 23 мая 1950 в селе Набережное Глобинского района на Полтавщине. В 1973 году он закончил Киевскую республиканскую студию эстрадно-циркового искусства.

После получения диплома он за два года успел поработать в Запорожской, Черниговской и Ставропольской филармониях, а в 1975 году пришел в Закарпатский муздрамтеатр, где прослужил 45 лет, отдав ему все силы и талант.

Там он сыграл более 50 главных ролей.

Талант актера отмечен наградами. Так, в 2017 году он получил областную театральную премию имени братьев Шерегиев.

В марте 2020 году к международному дню театра указом Президента Украины Анатолий Мацак был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Украины».

«Это очень большая потеря для нашего театра и всего культурного Закарпатья. Скорбим сердцем и не можем подобрать слов. Царство небесное и Блаженный покой Вам», – написали на странице театра в социальной сети Фейсбук.

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