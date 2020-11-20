Тяжелая болезнь унесла жизнь заслуженного артиста Украины Анатолия Мацака
Ведущий актер Закарпатского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени братьев Шерегиев скончался на 71-м году жизни в четверг, 19 ноября, передает Politeka.net со ссылкой на региональные СМИ.
Анатолий Николаевич родился 23 мая 1950 в селе Набережное Глобинского района на Полтавщине. В 1973 году он закончил Киевскую республиканскую студию эстрадно-циркового искусства.
После получения диплома он за два года успел поработать в Запорожской, Черниговской и Ставропольской филармониях, а в 1975 году пришел в Закарпатский муздрамтеатр, где прослужил 45 лет, отдав ему все силы и талант.
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Там он сыграл более 50 главных ролей.
Талант актера отмечен наградами. Так, в 2017 году он получил областную театральную премию имени братьев Шерегиев.
В марте 2020 году к международному дню театра указом Президента Украины Анатолий Мацак был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Украины».
«Это очень большая потеря для нашего театра и всего культурного Закарпатья. Скорбим сердцем и не можем подобрать слов. Царство небесное и Блаженный покой Вам», – написали на странице театра в социальной сети Фейсбук.
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