11-месячная девочка умерла от китайского вируса в Кропивницком

Это – первый случай смерти такого маленького пациента в области из-за вируса. Детали трагедии узнавали журналисты издания OBOZREVATEL.

По словам мамы маленькой Илоны, Натальи Ивашиной, девочка заболела 18 октября. Женщину и малышку доставили в Новоукраинскую ЦРБ. Сначала врачи говорили, что у крошки бронхит.

«Я все время была с ней. У нее была температура 37,5. Затем через несколько дней, когда медсестра сняла ей канюлю, я увидела, что у дочери синяк и рука опухла. Они неправильно кололи и не попали в вену. Я устроила им скандал, и меня выписали домой», – вспоминает Наталья.

Дома состояние девочки ухудшилось, и женщину с ребенком по скорой снова доставили в медучреждение. Когда перепуганная мать пыталась выяснить, что происходит с дочкой, врачи только отмахивались.

Когда у Илоны поднялась температура, матери сказали, что у дочери отравление, и их отправят в Кропивницкий. Уже там выяснилось, что у ребенка коронавирус.

По словам бабушки ребенка, в Новоукраинке врачи лечили у внучке то бронхит, то отравление, о коронавирусе речи даже не было.

«Когда мы приехали в областную больницу, то врач нам сразу сказал, что они уже ничего сделать не могут! В Новоукраинке в детском отделении просто убили нашу девочку», – говорит безутешная Вера Ивановна.

Как только в Кропивницком установили правильный диагноз, ребенка сразу перевели из областной больницы в городскую, где лечат китайский вирус. Маму с ней не пустили. Сама малышка была в уже тяжелом состоянии, на фоне вируса у нее развился энцефалит.

Илоны не стало 5 ноября. В справке о смерти врачи указали, что ребенок скончался от коронавируса. Однако близкие девочки уверяют: от вируса ее не лечили:

«Мы с мамой потом пытались получить справку в Кропивницкой городской больнице о том, как и чем лечили девочку, но нам вынесли какую-то бумажку и все. Врачи просто от нас бежали в Кропивницком».

Убитой горем матери даже не дали попрощаться с ребенком. Девочку хоронили в закрытом гробу, который на место погребения привезли больничным транспортом. Его родственникам пришлось оплачивать отдельно.

В Новоукраинке заявили, что о диагнозе ребенка узнали после того, как малышку санавиацией перевезли в Кропивницкий.

Ранее мы рассказывали, что в Житомире после ддвух недель в реанимации скончалась 39-летняя преподавательница университета Ольга Грабар. За два дня до смерти она написала пост-обращение к мэру города с просьбой помочь больницам кислородом, которого катастрофически не хватает.

Причиной смерти женщины врачи указали легочную тромбоэмболию, которая часто бывает у пациентов с китайским вирусом. У нее остались муж и 11-летний сын.

Мы также писали о том, что в Запорожье 56-летняя женщина, которая подозревала у себя коронавирус, выбросилась из окна четвертого этажа больницы, так и не попав в кабинет доктора. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам правоохранителей, у женщины было психическое расстройство, и она еще при жизни говорила о суициде.

Напомним, количество больной вирусом молодежи резко выросло, обнаружен опасный синдром.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

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